Военные Украины заставляли новичков осваивать иностранное оружие на YouTube

Пленный стрелок рассказал, что военные Украины заставляли на YouTube осваивать оружие

Украинские военные не инструктировали новичков своих подразделений, как пользоваться иностранным оружием, а предлагали освоиться с помощью интернета, посмотрев сюжеты на YouTube. Об этом рассказал пленный украинский стрелок Иван Гавриленко, видео допроса есть в распоряжении РИА Новости.

По словам Гавриленко, в 2008-2009 годах служил в украинской армии, а в 2014-2017-х принимал участие в качестве контрактника по ротации в карательной операции против населения Донбасса, имеет награды. В последние годы он работал в Чехии кровельщиком, а после начала российской специальной военной операции вернулся на Украину.

Как пояснил пленный, ему стало страшно за семью. Однако затем ему позвонил знакомый по взводу и пригласил вступить в боевое подразделение украинской армии. В конце марта Гавриленко приехал в эту группу, которой, по его словам, командовал офицер Назар Боровицкий. а вооружении подразделения было стрелковое оружие, а также иностранные гранатометы – чешские, испанские и британские NLAW.

Однако, по словам Гавриленко, их никто не обучил, как пользоваться таким оружием. «Я посмотрел, поспрашивал у парней: "Кто знает?". Они говорят: "Посмотришь в YouTube», — заключил он.

29 марта премьер-министр Британии Борис Джонсон выступил с предложением поставить еще «более смертоносные» типы вооружений на Украину, в частности, самоходные артиллерийские установки AS-90. Несмотря на то что AS-90 были произведены около 30 лет назад, возможность их отправки Киеву говорит о готовности Лондона «перейти к новой фазе» поддержки.