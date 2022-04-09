Пентагон прокомментировал размещение ЗРК Patriot в Словакии

Пентагон сообщил, что ЗРК Patriot будут в Словакии временно

Американский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot, который власти США решили направить в Словакию взамен ЗРК С-300, будет в стране временно. Так прокомментировал размещение комплекса пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, передает ТАСС.

«Пока мы продолжаем консультироваться с правительством Словакии по поводу более долгосрочных решений», — сказал Кирби, добавив, что пока не может сообщить точные временные рамки.

Ранее Пентагон подтвердил отправку в Словакию комплекса Patriot. Геф Пентагона Ллойд Остин заверил, что комплекс вместе с обслуживающим персоналом прибудет в Словакию в «ближайшие дни». «Длительность их размещения пока не установлена, мы продолжаем консультации с правительством Словакии о более постоянном решении в области ПВО», — добавил он.

8 апреля министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что США передадут Словакии четыре зенитно-ракетных комплекса (ЗРК) Patriot в качестве замены переданным Украине С-300 российского производства. По его словам, речь идет о «наилучших» ЗРК последней модификации (PAC 3), которые предоставят стране «несравнимо более высокую степень защиты».