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Пентагон подтвердил отправку в Словакию комплекса Patriot

Шеф Пентагона Остин заявил, что США отправят в Словакию один комплекс Patriot

Фото: Rod Lamkey / Globallookpress

США подтверждают отправку Словакии одного комплекса ПВО Patriot. Об этом заявил шеф Пентагона Ллойд Остин, передает РИА Новости.

«По моему указанию и по приглашению Словакии европейское командование США передислоцирует один ракетный комплекс Patriot, управляемый американскими военными, в Словакию», — сообщил глава Минобороны Соединенных Штатов.

Он заверил, что комплекс вместе с обслуживающим персоналом прибудет в Словакию в «ближайшие дни». «Длительность их размещения пока не установлена, мы продолжаем консультации с правительством Словакии о более постоянном решении в области ПВО», — добавил Остин.

Ранее министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что США передадут Словакии четыре зенитно-ракетных комплекса (ЗРК) Patriot в качестве замены переданным Украине С-300 российского производства. По его словам, речь идет о «наилучших» ЗРК последней модификации (PAC 3), которые предоставят стране «несравнимо более высокую степень защиты».

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Николай Чигасов
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