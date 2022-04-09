Фигуристка-чемпионка из США завершила карьеру в 16 лет

Чемпионка США и участница Олимпиады фигуристка Алиса Лю завершила карьеру в 16 лет

Американская фигуристка Алиса Лю объявила о завершении карьеры. Об этом она написала в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской).

16-летняя спортсменка призналась, что достигла своих целей в спорте и намерена двигаться по жизни дальше. Она добавила, что решила больше времени проводить с семьей, а также рассказала о планах заняться образованием.

«Фигурное катание многому меня научило, большему, чем я ожидала. Я очень рада, что выступала на льду», — заключила чемпионка США и участница зимней Олимпиады в Пекине в составе сборной США.

Лю дважды выигрывала чемпионат США. На чемпионате мира-2022 она завоевала бронзу, а в Играх в Пекине она показала седьмой результат в одиночном катании. Лю — первая американка, которая сумела исполнить четверной прыжок на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев.