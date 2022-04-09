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Японская компания отказалась от закупки российского угля

Японская компания Kyushu Electric Power временно отказалась от российского угля

Фото: Aleksander Polyakov / Global Look Press

Японская энергетическая компания Kyushu Electric Power отказалась от закупки российского угля в 2022 году, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал NHK.

В прошлом финансовом году, который завершился 31 марта 2021 года, она закупила в России семь процентов от общего объема угля, требуемого для работы электростанций. Компания не имеет долгосрочных контрактов с российскими партнерами. Новых краткосрочных договоренностей после начала специальной операции на Украине компания достигнуть не успела.

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Вчера

В пятницу, 8 апреля, японский министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда заявил, что власти страны собрались постепенно снижать объем импорта угля из России, одновременно занимаясь поисками альтернативных экспортеров.
Политик подчеркнул, что в конечном счете Токио хочет нацелиться на то, чтобы перестать импортировать российский уголь.

Ранее газета The Mainichi писала, что власти Японии не станут вводить эмбарго на поставки российского угля в рамках ужесточения санкций в связи с ситуацией вокруг Украины.

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Марина Совина
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