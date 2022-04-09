Названа дата завершения подготовки референдума о присоединении Южной Осетии

Подготовка референдума о присоединении Южной Осетии к РФ может завершиться в мае-июне

Начальник информационно-аналитического управления администрации президента Южной Осетии Юрий Вазагов заявил, что подготовка референдума о присоединении Южной Осетии к России может завершиться к лету. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Вазагова, сбор подписей пройдет достаточно быстро. После этого проект указа необходимо будет передать в Верховный суд для рассмотрения, и затем начнется информационная кампания. «Ориентировочно назывались определенные сроки, май-июнь. Я думаю, что, возможно, в этот период подготовка будет завершена», — отметил он.

30 марта президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил о планах республики в скором времени войти в состав России. В связи с этим в республике в ближайшее время намерены провести референдум. По мнению Бибилова, жители поддержат решение о присоединении к России.

Бибилов также сообщил, что идею референдума поддержали депутаты Государственной Думы, сенаторы и другие российские политические деятели.