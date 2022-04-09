В России предложили приостановить упрощенную выдачу виз с Евросоюзом

Кабмин внес в Госдуму законопроект о приостановке упрощенной выдачи виз с Евросоюзом

Кабмин России внес в Госдуму законопроект о приостановке упрощенной выдачи виз ряду категорий граждан Евросоюза, Дании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии. Об этом пишет РИА Новости.

Как говорится в пояснительных документах к предложению, документ подготовлен с целью введения визового режима для граждан вышеперечисленных иностранных государств-обладателей дипломатических паспортов, а также упразднения визовых преференций для членов официальных делегаций, национальных и региональных правительств и парламентов, конституционных и верховных судов и журналистов.

Ранее Госсовет Крыма внес в Государственную Думу законопроект о праве изымать объекты собственности недружественных стран без выплаты компенсации. До этого депутаты Госсовета республики одобрили инициативу о направлении в Госдуму проекта федерального закона, который прорабатывал бы процедуру изъятия собственности у украинских олигархов и других иностранцев, совершивших недружественные действия в отношении России.