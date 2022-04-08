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В Думу внесли законопроект о праве изымать собственность недружественных стран

В Думу внесли проект о праве изымать собственность недружественных стран без компенсаций

Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

Госсовет Крыма внес в Государственную Думу законопроект о праве изымать объекты собственности недружественных стран без выплаты компенсации. Об этом сообщается на думском сайте.

5 апреля депутаты Госсовета республики одобрили инициативу о направлении в Госдуму проекта федерального закона, который прорабатывал бы процедуру изъятия собственности у украинских олигархов и других иностранцев, совершивших недружественные действия в отношении России.

Ранее заместитель главы комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов назвал «варварством» национализацию имущества граждан РФ на Украине. По его мнению, Москва должна отреагировать на такие действия украинских властей, однако данная реакция не должна быть такой же радикальной.

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Сергей Истомин
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