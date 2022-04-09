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Вице-спикер Госдумы обвинил YouTube в антироссийской деятельности

Вице-спикер Госдумы Толстой упрекнул YouTube в ведении подрывной деятельности против РФ

Фото: imago stock&people / Globallookpress.com

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой в своем Telegram-канале отреагировал на блокировку канала нижней палаты парламента «ДумаТВ» в YouTube и раскритиковал платформу, обвинив ее в ведении «откровенно подрывной и антироссийской деятельности».

Комментируя последние события, парламентарий призвал принять меры в отношении видеохостинга и упрекнул его в том, что тот «наводнен чудовищными фейками и контекстной рекламой, направленной на дискредитацию российских военных и на раскачивание внутриполитической ситуации в России».

«Пора признать, что YouTube – ресурс, ведущий откровенно подрывную и антироссийскую деятельность, поэтому пора принять соответствующие меры», — написал он, заявив, что от блокировки канала Госдумы пострадают граждане страны, которые смотрели выступления парламентариев и получали разъяснения относительно принимаемых законопроектов.

Ранее сообщалось, что Google объяснил блокировку YouTube-канала ГД «Дума ТВ» соблюдением закона о санкциях.

Американский IT-гигант заблокировал канал «ДумаТВ» утром 9 апреля. На страницу Госдумы на видеохостинге были подписаны около 145 тысяч человек, а общее число просмотров превышало 100 миллионов.

Согласно представленному уведомлению, Google заблокировал аккаунт без возможности восстановления в соответствии с правилами компании в отношении ограничения экспорта и применения санкций. В конце марта из-за российской спецоперации на Украине США ввели санкции против Госдумы и 328 ее депутатов.

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Варвара Кошечкина
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