Google объяснил блокировку YouTube-канала Госдумы

Google объяснил блокировку YouTube-канала «Дума ТВ» законом о санкциях

Google заблокировал YouTube-канал Госдумы «Дума ТВ», соблюдая законодательство о санкциях и правилах торговли, объяснили «Интерфаксу» в компании.

«Google соблюдает все применимые законы о санкциях и соблюдении правил торговли. Если мы обнаружим, что учетная запись нарушает Условия обслуживания (Terms of Service), мы примем соответствующие меры», — рассказала пресс-служба Google.

Американский IT-гигант заблокировал канал «ДумаТВ» утром 9 апреля. На страницу Госдумы на видеохостинге были подписаны около 145 тысяч человек, а общее число просмотров превышало 100 миллионов.

Согласно представленному уведомлению, Google заблокировал аккаунт без возможности восстановления в соответствии с правилами компании в отношении ограничения экспорта и применения санкций. В конце марта из-за российской спецоперации на Украине США ввели санкции против Госдумы и 328 ее депутатов.

