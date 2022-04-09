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В Госдуме пообещали ограничить способы заработка Google в России

Комиссия Госдумы изучит возможности ограничения заработка Google в России

Фото: Shutterstock

Глава комиссии Госдумы по расследованию вмешательства извне Василий Пискарев пообещал, что ее члены изучат способы заработка Google в России и найдут возможности его ограничить. Заявление опубликовано в официальном Telegram-канале комиссии.

«Надо проанализировать, какие еще способы заработка у Google в России остаются, и ограничить и их. Зарабатывать в России тем, кто нарушает наши законы и оскорбляет нашу страну, недопустимо», — заявил глава комиссии.

Хотя Роскомнадзор в начале апреля решил запретить рекламу Google и ее информационных ресурсов в России, по словам Пискарева, американская компания все еще «зарабатывает на нашей стране». Говоря о недавней блокировке YouTube-канала Госдумы, депутат подчеркнул, что такими действиями IT-корпорация вынуждает российские власти принять в отношении видеохостинга «максимально жесткие меры реагирования».

Вместе с тем Пискарев отметил, что если YouTube «одумается», в России готовы пересмотреть планы в отношении компании. «Мы по-прежнему открыты к диалогу», — заявил глава комиссии, добавив, что депутаты направят запрос в YouTube с предложением провести встречу с ее администрацией, посвященную работе сервиса в стране.

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Американский IT-гигант заблокировал канал «ДумаТВ» утром 9 апреля. На страницу Госдумы на видеохостинге были подписаны около 145 тысяч человек, а общее число просмотров превышало 100 миллионов.

После этого сразу несколько официальных лиц заявили о возможности скорой блокировки YouTube в России — официальный представитель МИД Мария Захарова сочла, что видеохостинг «подписал себе приговор», а глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас сообщил, что сервис рискует оказаться вне закона в России.

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Софья Ермакова
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