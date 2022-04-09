Роскомнадзор потребовал от YouTube снять блокировку с канала Госдумы

Роскомнадзор потребовал восстановить доступ к YouTube-каналу Госдумы «Дума ТВ»

Роскомнадзор потребовал от Google снять блокировку с YouTube-канала Государственной думы России «Дума ТВ». Об этом служба заявила в своем официальном Telegram-канале.

«Роскомнадзор потребовал от американской компании Google LLC, владеющей интернет-сервисом YouTube, незамедлительно восстановить доступ к каналу Государственной думы Российской Федерации "Дума ТВ" на видеохостинге и объяснить причину введения подобных ограничений», — указано в сообщении.

Роскомнадзор подчеркнул, что Госдума — представительный и законодательный орган российской власти, и ограничение доступа к ее YouTube-каналу препятствует распространению информации и свободному доступу к ней. По мнению службы, своими действиями Google демонстрирует «ярко выраженную антироссийскую позицию в информационной войне».

Американский IT-гигант заблокировал канал «ДумаТВ» утром 9 апреля. На страницу Госдумы на видеохостинге были подписаны около 145 тысяч человек, а общее число просмотров превышало 100 миллионов.

После этого сразу несколько официальных лиц заявили о возможности скорой блокировки YouTube в России — официальный представитель МИД Мария Захарова сочла, что видеохостинг «подписал себе приговор», а глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас сообщил, что сервис рискует оказаться вне закона в России.