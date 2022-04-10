Опубликованы данные экзитполов по выборам президента Франции

Во Франции опубликованы первые результаты экзитполов на выборах президента страны

Во Франции опубликовали первые результаты экзитполов на выборах президента страны. Согласно этим данным, лидерами первого тура стали действующий лидер Эммануэль Макрон и глава правоконсервативной партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Об этом сообщает ТАСС.

Макрон набрал 28,5 процента голосов избирателей, а Ле Пен — 24,2 процента. На третье место выбился лидер левого движения «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон, набравший 19 процентов голосов. У основателя правой партии «Реконкиста» Эрика Земмура и кандидата в президенты от «Республиканцев» Валери Пекресс по 8 процентов.

Ранее сообщалось, что соперница Макрона Ле Пен пообещала в случае победы на выборах стать президентом для всех французов и повысить уровень безопасности граждан.

В свою очередь кандидат от партии «Европа — Экология — Зеленые» Янник Жадо, который не прошел во второй тур, призвал голосовать за Макрона на выборах. «Я призываю избирателей заблокировать крайне правых, опустив в урну бюллетень Эммануэля Макрона 24 апреля», — заявил он.

Министерство внутренних дел уже признало голосование во Франции состоявшимся. По данным на 17:00 (18:00 по московскому времени), явка на избирательные участки составила 65 процентов от числа населения, имеющего право голоса.