Соперница Макрона пообещала в случае победы стать президентом для всех французов

Соперница Макрона на выборах Марин Ле Пен пообещала стать президентом для всех французов

Глава правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен пообещала в случае победы на выборах стать президентом для всех французов. Ее слова в воскресенье, 10 апреля, приводит ТАСС.

Также соперница действующего лидера Франции Эммануэля Макрона пообещала повысить уровень безопасности граждан.

Ранее политолог Вера Агеева объяснила, что поддержка Марин Ле Пен в обществе выросла из-за падения рейтингов Эрика Земмура. По ее словам, это во многом является протестным голосованием части населения.

Вечером 10 апреля избирательные участки во Франции закрылись. Согласно предварительным данным, которые приводит местное телевидение, действующий глава государства Эммануэль Макрон набрал 28,5 процента голосов избирателей, кандидат от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен — 24,2 процента. Они вышли во второй тур выборов.