Политолог объяснила рост поддержки Ле Пен во Франции

Политолог Агеева: поддержка Ле Пен во Франции выросла из-за падения рейтингов Земмура

Поддержка кандидата в президенты Франции, главы правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в обществе выросла из-за падения рейтингов другого правого кандидата, журналиста Эрика Земмура. Так объяснила изменения в поддержке политика замглавы Департамента политологии и международных отношений НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге в беседе с «Лентой.ру».

«В целом, у Земмура не было опыта политической деятельности, но у него были шансы, потому что французская политика нуждается в новых лицах», — считает политолог. Она отметила, что рейтинги правого кандидата упали с 16 процентов почти до 9 процентов.

Эксперт связала эту динамику с одобрительными высказываниями Земмура в адрес российского президента Владимира Путина. По ее словам, пророссийская позиция перестала быть популярной во французском обществе после начала военной операции на Украине.

Агеева также добавила, что поддержка Ле Пен во многом является протестным голосованием части населения. Она уточнила, что голоса, отданные за главу «Национального объединения», будут прежде всего отданы против Макрона.

Ранее Макрон назвал своим приоритетом в случае переизбрания президентом освобождение страны от энергетической зависимости. «На мой взгляд, вопросы торгового баланса, энергетической независимости и покупательной способности — это стороны одной и той же проблемы», — заявил он.