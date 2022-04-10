Премьера Венгрии заподозрили в желании стать врагом Киева

Депутат Рады Гончаренко: премьер Венгрии Орбан делает все, чтобы Киев считал его врагом

Депутат украинской Рады Алексей Гончаренко заподозрил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в желании стать врагом Киева. Об этом сообщает РИА Новости.

Парламентарий прокомментировал новость о том, что один из ведущих политиков Евросоюза попросил президента Украины Владимира Зеленского предоставить доказательства непричастности Киева к событиям в Буче. Тогда Зеленский отказался раскрывать имя этого политика.

«Зеленский отказался называть, кто это. А я назову. Это венгерский премьер Виктор Орбан. Орбан делает все, чтобы остаться для Украины врагом. И мы этого никогда не забудем и никогда не простим», — заявил Гончаренко.

Ранее вице-премьер Польши Ярослав Качиньский задумал прекратить сотрудничество страны с Венгрией из-за расхождения позиций по Украине. «Когда Орбан говорит, что не может видеть, что произошло в Буче, ему надо посоветовать обратиться к офтальмологу», — сказал он.

Информацию о массовых убийствах мирных жителей города Бучи, якобы совершенных российскими военными, 3 апреля распространили украинские власти и ряд зарубежных СМИ. Минобороны России назвало эту информацию провокацией.