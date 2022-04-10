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Одна из кандидатов в президенты Франции призвала голосовать за Макрона

Кандидат в президенты Франции Валери Пекресс призвала голосовать за Макрона во втором туре

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Одна из кандидатов в президенты Франции, занимающая пятое место в первом туре выборов, Валери Пекресс (кандидат от партии «Республиканцы») призвала голосовать за действующего президента страны Эммануэля Макрона во втором туре 24 апреля. Об этом в воскресенье, 10 апреля, сообщает ТАСС.

В ходе обращения к избирателям она признала свое поражение в первом туре.

«Несмотря на глубокие разногласия, о которых я говорила в течение всей кампании, я бы сознательно проголосовала за Эммануэля Макрона, чтобы помешать приходу к власти Марин Ле Пен. Я не распоряжаюсь голосами, которые были отданы за меня, но я прошу избирателей, которые выразили мне доверие, в ближайшие дни серьезно взвесить потенциально катастрофические последствия для нашей страны и будущих поколений, которые может иметь выбор во втором туре», — сказала Пекресс.

Ранее 10 апреля сообщалось, что во Франции закрылись участки для голосования в первом туре президентских выборов, начался подсчет голосов. Действующий президент Франции Эммануэль Макрон и кандидат от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен стали лидерами в первом туре проходящих в стране выборов нового главы государства. Министерство внутренних дел уже признало голосование состоявшимся.

Марина Совина
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