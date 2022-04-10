В МАГАТЭ высказались по поводу даты визита на Чернобыльскую АЭС

Глава МАГАТЭ Гросси заявил, что Киев еще не согласовал дату визита делегации на ЧАЭС

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что Киев еще не согласовал дату визита делегации на Чернобыльскую атомную электростанцию (ЧАЭС). Об этом в воскресенье, 10 апреля, пишет ТАСС.

Глава МАГАТЭ сказал, что агентство до сих пор ждет соответствующего разрешения на посещение от коллег на Украине. Те, в свою очередь, утверждают, «что разминирование в зоне отчуждения не закончено».

Ранее в апреле Гросси сообщал, что агентство договорилось по отдельности с Россией и Украиной о рамочном механизме по обеспечению безопасности ядерных объектов на территории республики в связи с военной операцией РФ. Позже стало известно, что МАГАТЭ хочет в ближайшее время направить миссию и на Чернобыльскую АЭС в целью мониторинга радиации, доставки технического оборудования и других восстановительных работ.

Глава «Росатома» Алексей Лихачев отмечал, что госкорпорации удалось договориться с Международным агентством по атомной энергии «оставить политику за скобками» и продолжать профессиональное сотрудничество.