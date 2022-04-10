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В МАГАТЭ высказались по поводу даты визита на Чернобыльскую АЭС

Глава МАГАТЭ Гросси заявил, что Киев еще не согласовал дату визита делегации на ЧАЭС

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что Киев еще не согласовал дату визита делегации на Чернобыльскую атомную электростанцию (ЧАЭС). Об этом в воскресенье, 10 апреля, пишет ТАСС.

Глава МАГАТЭ сказал, что агентство до сих пор ждет соответствующего разрешения на посещение от коллег на Украине. Те, в свою очередь, утверждают, «что разминирование в зоне отчуждения не закончено».

Ранее в апреле Гросси сообщал, что агентство договорилось по отдельности с Россией и Украиной о рамочном механизме по обеспечению безопасности ядерных объектов на территории республики в связи с военной операцией РФ. Позже стало известно, что МАГАТЭ хочет в ближайшее время направить миссию и на Чернобыльскую АЭС в целью мониторинга радиации, доставки технического оборудования и других восстановительных работ.

Глава «Росатома» Алексей Лихачев отмечал, что госкорпорации удалось договориться с Международным агентством по атомной энергии «оставить политику за скобками» и продолжать профессиональное сотрудничество.

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Евгения Куликова
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