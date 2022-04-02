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«Росатом» и МАГАТЭ договорились «оставить политику за скобками»

Глава «Росатома» Лихачев заявил, что договорился с МАГАТЭ «оставить политику за скобками»

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Глава «Росатома» Алексей Лихачев в интервью телеканалу «Россия-24» рассказал о том, что госкорпорации удалось договориться с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) «оставить политику за скобками» и продолжать профессиональное сотрудничество, сообщает ТАСС.

«Мы договорились с коллегами из МАГАТЭ, что мы оставляем за скобками политику и мы говорим только о профессиональном сотрудничестве и говорим только о необходимых действиях и решениях, направленных на абсолютную безопасную работу современных атомных объектов», — заявил Лихачев.

По его словам, добиться этого оказалось непросто, однако это удалось благодаря нынешнему руководству агентства. Он также добавил, что основной задачей российской стороны в настоящее время является обеспечение максимальной безопасности работы атомных объектов на Украине.

Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что агентство договорилось по отдельности с Россией и Украиной о рамочном механизме по обеспечению безопасности ядерных объектов на территории республики в связи с военной операцией РФ.

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Марина Совина
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