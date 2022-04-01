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Глава МАГАТЭ рассказал о договоренностях с Россией и Украиной

МАГАТЭ договорилось по отдельности с Москвой и Киевом о безопасности ядерных объектов

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) договорилось по отдельности с Россией и Украиной о рамочном механизме по обеспечению безопасности ядерных объектов на территории республики в связи с военной операцией РФ. Об этом рассказал генеральный директор агентства Рафаэль Гросси, передает ТАСС.

«У меня есть договоренность о рамочном механизме», — заявил Гросси журналистам. Он отметил, что договориться удалось отдельно с каждой из сторон — Москвой и Киевом.

МАГАТЭ уже начало работу по доставке оборудования для мониторинга уровня радиации, основная часть поддержки начнется со следующей недели.

«Мы начинаем на следующей неделе. Весь набор нашей помощи», — заверил Гросси.

Ранее он сообщил, что МАГАТЭ планирует направить первую миссию на Чернобыльскую атомную электростанцию

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Алевтина Запольская
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