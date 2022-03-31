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Стало известно о планах МАГАТЭ направить первую миссию на Чернобыльскую АЭС

Гендиректор Гросси: МАГАТЭ направит первую миссию на Чернобыльскую АЭС в ближайшие дни

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что организация планирует направить первую миссию на Чернобыльскую атомную электростанцию. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в настоящее время МАГАТЭ ведет тесные консультации с Киевом по данному вопросу. Миссия Агентства по оказанию помощи и поддержки Чернобыльской АЭС будет отправлена в ближайшие дни, уточнил Гросси.

29 марта стало известно, что Рафаэль Гросси приехал на территорию Украины для переговоров по оказанию стране срочной технической помощи. Она будет заключаться в обеспечении безопасности и защиты ядерных объектов и предотвращении риска аварий.

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Ксения Назарова
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