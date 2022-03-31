Стало известно о планах МАГАТЭ направить первую миссию на Чернобыльскую АЭС

Гендиректор Гросси: МАГАТЭ направит первую миссию на Чернобыльскую АЭС в ближайшие дни

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что организация планирует направить первую миссию на Чернобыльскую атомную электростанцию. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в настоящее время МАГАТЭ ведет тесные консультации с Киевом по данному вопросу. Миссия Агентства по оказанию помощи и поддержки Чернобыльской АЭС будет отправлена в ближайшие дни, уточнил Гросси.

29 марта стало известно, что Рафаэль Гросси приехал на территорию Украины для переговоров по оказанию стране срочной технической помощи. Она будет заключаться в обеспечении безопасности и защиты ядерных объектов и предотвращении риска аварий.