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Глава МАГАТЭ приехал на Украину для переговоров по ядерной безопасности

Глава МАГАТЭ Гросси прибыл на Украину, чтобы провести переговоры и посетить одну из АЭС

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибыл на Украину для переговоров по оказанию стране срочной технической помощи. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отметили в МАГАТЭ, помощь будет заключаться в обеспечении безопасности и защиты ядерных объектов страны и предотвращении риска аварий, которые опасны для людей и окружающей среды.

Из заявления агентства следует, что МАГАТЭ отправит на Украину собственных экспертов и доставит жизненно важные материалы для обеспечения безопасности и охраны, в том числе оборудование для мониторинга и аварийного реагирования.

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Алиса Реброва
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