Глава МАГАТЭ приехал на Украину для переговоров по ядерной безопасности

Глава МАГАТЭ Гросси прибыл на Украину, чтобы провести переговоры и посетить одну из АЭС

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибыл на Украину для переговоров по оказанию стране срочной технической помощи. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отметили в МАГАТЭ, помощь будет заключаться в обеспечении безопасности и защиты ядерных объектов страны и предотвращении риска аварий, которые опасны для людей и окружающей среды.

Из заявления агентства следует, что МАГАТЭ отправит на Украину собственных экспертов и доставит жизненно важные материалы для обеспечения безопасности и охраны, в том числе оборудование для мониторинга и аварийного реагирования.