МАГАТЭ запросило данные у Украины после сообщений о подрыве боеприпасов на АЭС
МАГАТЭ запросило данные у Украины после сообщений о подрыве боеприпасов на Запорожской АЭС
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) запросило у украинского регулятора информацию после сообщений о подрыве боеприпасов на площадке Запорожской АЭС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.
«Агентство запросило у Украины информацию о текущей ситуации», — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что власти Украины сообщили Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ), что украинские специалисты отремонтировали одну из двух поврежденных линий электропередачи для возобновления внешнего электроснабжения Чернобыльской атомной электростанции (АЭС).