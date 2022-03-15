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МАГАТЭ запросило данные у Украины после сообщений о подрыве боеприпасов на АЭС

МАГАТЭ запросило данные у Украины после сообщений о подрыве боеприпасов на Запорожской АЭС

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) запросило у украинского регулятора информацию после сообщений о подрыве боеприпасов на площадке Запорожской АЭС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

«Агентство запросило у Украины информацию о текущей ситуации», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что власти Украины сообщили Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ), что украинские специалисты отремонтировали одну из двух поврежденных линий электропередачи для возобновления внешнего электроснабжения Чернобыльской атомной электростанции (АЭС).

Марина Совина
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