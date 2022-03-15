МАГАТЭ запросило данные у Украины после сообщений о подрыве боеприпасов на АЭС

МАГАТЭ запросило данные у Украины после сообщений о подрыве боеприпасов на Запорожской АЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) запросило у украинского регулятора информацию после сообщений о подрыве боеприпасов на площадке Запорожской АЭС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

«Агентство запросило у Украины информацию о текущей ситуации», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что власти Украины сообщили Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ), что украинские специалисты отремонтировали одну из двух поврежденных линий электропередачи для возобновления внешнего электроснабжения Чернобыльской атомной электростанции (АЭС).