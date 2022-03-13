«Росатом» опроверг данные о взятии Запорожской АЭС под постоянный контроль

МАГАТЭ: «Росатом» опроверг сообщения о взятии Запорожской АЭС под постоянный контроль

Директор «Росатома» Алексей Лихачев опроверг утверждения Киева о планах России установить постоянный контроль над Запорожской атомной электростанцией (АЭС), заявили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ), пишет ТАСС.

Международная организация получила от российской стороны опровержение заявлений и данных Киева. «Генеральный директор «Росатома» в телефонном разговоре с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси отверг такое намерение российской стороны», — сообщили в агентстве. Лихачев отверг информацию о том, что специалисты «Росатома» взяли на себя операционный контроль над станцией.

Сейчас на станции проводятся работы по восстановлению линий электроснабжения после провокации Киева. На объект направлены дополнительные дизельные генераторы.

Ранее Рафаэль Гросси призвал дать возможность персоналу Запорожской АЭС работать без давления. Сотрудники сейчас согласовывают управление объектом с российскими военными.