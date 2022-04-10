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Канцлер Австрии собрался посетить Москву

Kronen Zeitung: канцлер Австрии Нехаммер планирует посетить Москву 11 апреля

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Канцлер Австрии Карл Нехаммер собирается посетить Москву в понедельник, 11 апреля, сообщает газета Kronen Zeitung со ссылкой на окружение канцлера.

Отмечается, что поездка была согласована с председателем Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен и канцлером Германии Олафом Шольцем. Нехаммер, по его словам, хочет заняться «наведением мостов» и планирует «стараться изо всех сил, чтобы немного приблизиться к миру». Как заметили в окружении канцлера, для этого требуются не только телефонные разговоры, но и личные визиты.

9 апреля Нехаммер прибыл с визитом на Украину. Тогда же он заявил, что Евросоюз не прекратит ужесточение антироссийских санкций до тех пор, пока Москва не остановит специальную военную операцию на Украине. Он подчеркнул, что ограничительные меры направлены на прекращение боевых действий.

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Алина Гончарова
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