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Австрия предрекла продолжение «завинчивания санкций» против России в ЕС

Канцлер Австрии заявил, что страна продолжит завинчивать антироссийские санкции в ЕС

Фото: Steffi Loos / Reuters

Евросоюз не прекратит ужесточение антироссийских санкций до тех пор, пока Москва не остановит военную операцию на Украине. С таким заявлением в ходе пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским выступил канцлер Австрии Карл Нехаммер, его слова приводит ТАСС.

«Мы будем продолжать завинчивать санкции в рамках Европейского союза, пока война не завершится. Сейчас мы приняли новый пакет санкций. Он не будет последним», — заверил он, добавив, что данные меры направлены на прекращение боевых действий.

Агентство уточняет, что Нехаммер прибыл с визитом на Украину в субботу, 9 апреля. Помимо переговоров с главой государства у него назначена встреча с премьер-министром Денисом Шмыгалем и мэром Киева Виталием Кличко. Отмечается, что Нехаммер также намерен посетить город Буча.

Ранее Зеленский рассказал, что один из ведущих политиков Евросоюза (ЕС) попросил его предоставить доказательства непричастности Киева к событиям в Буче.

Информацию о массовых убийствах мирных жителей города Бучи российскими военными массово распространили украинские власти и ряд зарубежных СМИ 3 апреля. Министерство обороны России назвало эту информацию провокацией.

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Варвара Кошечкина
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