В ЕС попросили Зеленского доказать непричастность Киева к событиям в Буче

В Европе Зеленского спросили о доказательствах непричастности Киева к обстрелу Бучи

Один из ведущих политиков Евросоюза (ЕС) попросил президента Украины Зеленского предоставить доказательства непричастности Киева к событиям в Буче. Об этом украинский лидер рассказал в интервью изданию Bild.

Зеленский упомянул, что один из европейских политиков попросил доказать, что события в Буче не были инсценировкой со стороны Киева. Президент Украины утвердительно ответил на вопрос, был ли этот политик главой какого-либо европейского правительства, но не назвал имени.

После событий в Буче город посетили председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Ранее сообщалось, что спикер парламента Грузии Папуашвили отказался от поездки в Бучу из-за разногласий с Киевом и обвинений в контрабанде. До этого спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук пригласил Папуашвили в Бучу, но вице-премьер Украины Ирина Верещук обвинила грузинскую власть в переговорах с Москвой о контрабанде оружия.

Информацию о массовых убийствах мирных жителей города Бучи российскими военными массово распространили украинские власти и ряд зарубежных СМИ 3 апреля. Министерство обороны России назвало эту информацию провокацией.