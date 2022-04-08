Спикер парламента Грузии отказался от поездки в Бучу

Спикер парламента Грузии Папуашвили отказался от поездки в Бучу из-за разногласий с Киевом

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили отказался от поездки в украинский город Буча из-за разногласий с правительством Украины после обвинений Киева в контрабанде. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее временный поверенный Украины в Грузии Андрей Касьянов заявил, что спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук пригласил Папуашвили в Бучу. При этом на днях вице-премьер Украины Ирина Верещук обвинила власти страны в том, что они якобы ведут переговоры с Москвой о налаживании контрабанды для провоза оружия.

Спикер парламента подчеркнул, что грузинские власти и народ поддерживают Украину, но эта поддержка «не заслуживает попыток высокопоставленных украинских чиновников отделить грузинский народ от своего правительства». «На фоне непонятности этих вопросов официальное приглашение выглядит неуместным», — заявил он.

Папуашвили также назвал безосновательным дипломатический демарш со стороны Украины.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отверг причастность Тбилиси к контрабанде из России, назвав заявления украинских властей клеветой. Он подчеркнул, что находится «в полной координации» с партнерами и в режиме реального времени обменивается с ними данными о передвижении грузов по территории страны.

3 апреля украинские власти и ряд зарубежных СМИ распространили информацию о массовых убийствах мирных жителей Бучи российскими военными. В Министерстве обороны России назвали эту информацию провокацией.