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Рогозин отреагировал на визит Путина и Лукашенко на Восточный одним словом

Глава «Роскосмоса» Рогозин отреагировал на визит Путина и Лукашенко на космодром Восточный

Фото: Сергей Савостьянов / РИА новости

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин отреагировал на анонсированный ранее визит президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко на космодром Восточный. Соответствующее сообщение он опубликовал в своем Telegram-канале в воскресенье, 10 апреля.

В посте под фотографией космодрома написано одно слово: «Ждем!»

Ранее стало известно, что президенты двух стран вместе прилетят на Восточный в День космонавтики — 12 апреля. Уточнялось, что Путин и Лукашенко оценят, как идет продолжение строительства космодрома, и пообщаются с рабочими. Планируется также награждение космонавтов.

По итогам они проведут пресс-конференцию и ответят на вопросы журналистов.

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Евгения Куликова
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