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Песков отреагировал на сообщения о визите канцлера Австрии в Москву

Президент России Путин проведет переговоры с канцлером Австрии Нехаммером 11 апреля

Фото: Lisa Leutner / AP

Президент России Владимир Путин проведет 11 апреля переговоры с канцлером Австрии Карлом Нехаммером. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Таким образом пресс-секретарь главы государства подтвердил сообщения в СМИ.

Ранее газета Kronen Zeitung со ссылкой на окружение Нехаммера сообщила, что он намерен посетить Москву и встретиться с Путиным. По информации издания, канцлер хочет заняться «наведением мостов» и планирует «стараться изо всех сил, чтобы немного приблизиться к миру».

Позже эти сообщения подтвердило ведомство Нехаммера. «Можем подтвердить запланированную на понедельник поездку», — заявили представители канцлера.

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Варвара Кошечкина
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