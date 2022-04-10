Кандидат в президенты Франции назвала выборы разочарованием

Кандидат в президенты Франции Пекресс назвала выборы разочарованием

Кандидат в президенты Франции от правоцентристской партии «Республиканцы» Валери Пекресс признала, что потерпела поражение на выборах и назвала результаты разочарованием. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я потерпела поражение в этой президентской кампании​​​. Результаты вызывают у меня разочарование», — заявила она в своем штабе.

Пекресс по итогам первого тура заняла пятое место. Во втором туре, который намечен на 24 апреля, она призвала голосовать за действующего президента страны Эммануэля Макрона.

Ранее стало известно, что избирательные участки во Франции закрылись. Согласно предварительным данным, которые приводит местное телевидение, действующий глава государства Эммануэль Макрон набрал 28,5 процента голосов избирателей, кандидат от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен — 24,2 процента. Они вышли во второй тур выборов.