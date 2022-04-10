В России запустили сервис по переносу каналов из YouTube во «ВКонтакте»

Российские разработчики запустили сервис по переносу каналов из YouTube во «ВКонтакте»

Российские разработчики Juice Development запустили сервис по переносу каналов из YouTube во «ВКонтакте». Об этом сообщается на странице компании в соцсети.

Отмечается, что сервис VK Video Transfer разработан на платформе VK Mini Apps, и позволит блогерам переехать на другую платформу за несколько простых шагов в автоматическом режиме. При этом приложение исключает возможность переноса канала третьими лицами.

9 апреля первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский рассказал «Ленте.ру», что точных сроков блокировки YouTube пока нет, но это может случиться в любой момент, если видеохостинг не изменит политику в отношении российских каналов. «YouTube провоцирует власти на решительные действия ... Я продолжаю чувствовать тот тонкий лед, который может в любую секунду под YouTube проломиться, учитывая их продолжающуюся политику нарушения законов Российской Федерации», — отметил он.

Американский IT-гигант заблокировал канал «ДумаТВ» утром 9 апреля. На страницу Госдумы на видеохостинге были подписаны около 145 тысяч человек, а общее число просмотров превышало 100 миллионов.

