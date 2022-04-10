В России запустили сервис по переносу каналов из YouTube во «ВКонтакте»
Российские разработчики Juice Development запустили сервис по переносу каналов из YouTube во «ВКонтакте». Об этом сообщается на странице компании в соцсети.
Отмечается, что сервис VK Video Transfer разработан на платформе VK Mini Apps, и позволит блогерам переехать на другую платформу за несколько простых шагов в автоматическом режиме. При этом приложение исключает возможность переноса канала третьими лицами.
9 апреля первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский рассказал «Ленте.ру», что точных сроков блокировки YouTube пока нет, но это может случиться в любой момент, если видеохостинг не изменит политику в отношении российских каналов. «YouTube провоцирует власти на решительные действия ... Я продолжаю чувствовать тот тонкий лед, который может в любую секунду под YouTube проломиться, учитывая их продолжающуюся политику нарушения законов Российской Федерации», — отметил он.
Американский IT-гигант заблокировал канал «ДумаТВ» утром 9 апреля. На страницу Госдумы на видеохостинге были подписаны около 145 тысяч человек, а общее число просмотров превышало 100 миллионов.