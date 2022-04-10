Собчак заметили в аэропорту перед вылетом в Тель-Авив

Журналистку Ксению Собчак заметили в Домодедово перед вылетом в Тель-Авив

Российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак была замечена в столичном аэропорту Домодедово. Об этом сообщают «Известия».

На опубликованных изданием кадрах видно, как Собчак проходит регистрацию на рейс до Тель-Авива.

Ранее журналистка с иронией отреагировала на появление сообщений о получении ею израильского гражданства.

Телеведущая также прокомментировала и недавнюю продажу квартиры в Москве. В частности, она заявила, что живет за городом уже около восьми лет. «Дом мой хорошо знаком моим дорогим подписчикам. Место жительства не меняла», — заверила она.