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Собчак заметили в аэропорту перед вылетом в Тель-Авив

Журналистку Ксению Собчак заметили в Домодедово перед вылетом в Тель-Авив
Ксения Собчак

Ксения Собчак . Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак была замечена в столичном аэропорту Домодедово. Об этом сообщают «Известия».

На опубликованных изданием кадрах видно, как Собчак проходит регистрацию на рейс до Тель-Авива.

Ранее журналистка с иронией отреагировала на появление сообщений о получении ею израильского гражданства.

Телеведущая также прокомментировала и недавнюю продажу квартиры в Москве. В частности, она заявила, что живет за городом уже около восьми лет. «Дом мой хорошо знаком моим дорогим подписчикам. Место жительства не меняла», — заверила она.

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Марина Совина
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