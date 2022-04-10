Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Россия заполучила секретные документы СБУ

В Херсоне российские силовики нашли документы СБУ под грифом «совершенно секретно»

Фото: РИА Новости

Российские силовики заполучили оперативные документы Службы безопасности Украины (СБУ) в Херсоне под грифом «совершенно секретно». Об этом сообщает РИА Новости.

Некоторые бумаги были переданы журналистам. Содержимое основной части документов не раскрывается, сейчас их изучают следователи «в целях определения целесообразности в реализации их в уголовно-процессуальном порядке».

Часть попавших в СМИ документов связана с работой СБУ по давлению на представителей Украинской православной церкви Московского патриархата и «пророссийски настроенных» казачьих общин. Также известно о бумагах касательно работы СБУ с агентурой в Херсоне, включая псевдонимы агентов. Кроме того, раскрыты имена, фамилии и должности сотрудников украинской спецслужбы.

Ранее в Минобороны рассказали, что российские военные обнаружили документы, свидетельствующие о том. что страны НАТО оказывали Украине помощь в разработке вооружений. Бумаги были обнаружены на территории Изюмского приборостроительного завода, разрабатывающего оптику и другие комплектующие для военной техники.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Предсказан дальнейший курс доллара к рублю
Москвичи начали замечать развешанные на деревьях «шифровки»
Россиянам назвали самый выгодный период отпуска на майские праздники
Украина захотела закупить в Германии 35 БМП
Бывший кандидат в президенты Франции оценил перспективы Ле Пен
Житель Курил стал жертвой нападения медведя
Россия заполучила секретные документы СБУ
Политолог оценила будущее Франции при Макроне
Ян проиграл Стерлингу в бою за титул UFC в легчайшем весе
ФАС выступила против ограничения количества такси на регион
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.