Россия заполучила секретные документы СБУ

В Херсоне российские силовики нашли документы СБУ под грифом «совершенно секретно»

Российские силовики заполучили оперативные документы Службы безопасности Украины (СБУ) в Херсоне под грифом «совершенно секретно». Об этом сообщает РИА Новости.

Некоторые бумаги были переданы журналистам. Содержимое основной части документов не раскрывается, сейчас их изучают следователи «в целях определения целесообразности в реализации их в уголовно-процессуальном порядке».

Часть попавших в СМИ документов связана с работой СБУ по давлению на представителей Украинской православной церкви Московского патриархата и «пророссийски настроенных» казачьих общин. Также известно о бумагах касательно работы СБУ с агентурой в Херсоне, включая псевдонимы агентов. Кроме того, раскрыты имена, фамилии и должности сотрудников украинской спецслужбы.

Ранее в Минобороны рассказали, что российские военные обнаружили документы, свидетельствующие о том. что страны НАТО оказывали Украине помощь в разработке вооружений. Бумаги были обнаружены на территории Изюмского приборостроительного завода, разрабатывающего оптику и другие комплектующие для военной техники.