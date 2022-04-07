Минобороны заявило о совместной разработке оружия Украиной и НАТО

В Минобороны рассказали о помощи НАТО в разработке оружия для Украины

Российские военные обнаружили документы, свидетельствующие о помощи НАТО в разработке оружия для Украины. Об этом журналистам рассказали в Министерстве обороны.

По информации ведомства, соответствующие бумаги были оставлены на территории Изюмского приборостроительного завода. Согласно им, страны альянса участвовали в разработке агрегатов и частей военной техники, используемой Украиной.

Помимо документов, в ходе боев были захвачены зенитные комплексы Stinger и другие образцы вооружений.

Изюмский завод занимался производством оптических приборов для бронетехники, в частности для разработанных по стандартам НАТО бронетранспортёров БТР-4Е.

Ранее представители российской стороны обвинили вооруженные силы Украины в обстреле Изюма запрещенными кассетными боеприпасами. С 2008 года этот тип вооружений запрещен для применения как особо опасный для мирных жителей.