Минобороны заявило о совместной разработке оружия Украиной и НАТО
Российские военные обнаружили документы, свидетельствующие о помощи НАТО в разработке оружия для Украины. Об этом журналистам рассказали в Министерстве обороны.
По информации ведомства, соответствующие бумаги были оставлены на территории Изюмского приборостроительного завода. Согласно им, страны альянса участвовали в разработке агрегатов и частей военной техники, используемой Украиной.
Помимо документов, в ходе боев были захвачены зенитные комплексы Stinger и другие образцы вооружений.
Изюмский завод занимался производством оптических приборов для бронетехники, в частности для разработанных по стандартам НАТО бронетранспортёров БТР-4Е.
Ранее представители российской стороны обвинили вооруженные силы Украины в обстреле Изюма запрещенными кассетными боеприпасами. С 2008 года этот тип вооружений запрещен для применения как особо опасный для мирных жителей.