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Россия обвинила Украину в обстреле Изюма запрещенным в Европе оружием

Минобороны России сообщили об ударе ВСУ по Изюму кассетными боеприпасами

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 5 апреля обстреляли город Изюм в Харьковской области кассетными боеприпасами, сообщили в Минобороны России. Удар украинских военных пришелся на жилые районы города. Об этом сообщает РИА Новости.

«Пятого апреля украинские военные нанесли удар кассетными боеприпасами реактивными системами залпового огня по жилому району города Изюм», — сообщили российские военные. Россия назвала действия украинцев преступными и обвинила их в гибели мирных жителей по итогам обстрела.

Согласно подписанной в 2008 году Конвенции по кассетным боеприпасам, этот тип оружия запрещен для использования в большинстве стран Европы как особо опасный для мирных жителей. Россия и Украина не присоединились к соглашению.

Ранее российские спецслужбы сообщили, что задержали в Херсоне агента Службы безопасности Украины (СБУ). Задержанный украинец был командиром роты территориальной обороны республики, при себе у него нашли справку из психдиспансера.

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Дмитрий Настасьев
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