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Появились подробности задержания в Херсоне агента СБУ

Задержанный в Херсоне агент СБУ планировал убить пророссийского блогера за $10 тысяч

Фото: РИА Новости

Агент Службы безопасности Украины, задержанный российскими силовиками в Херсоне, готовил убийство пророссийского блогера. Об этом сообщает РИА Новости.

«Ко мне обратились с заказом ликвидировать блогера. За работу предложили 10 тысяч долларов. Необходимы были компоненты для взрывного устройства», — рассказал задержанный на допросе.

Агента СБУ под прикрытием задержали со справкой из психдиспансера и с поддельными документами. Силовики узнали, что после начала специальной операции на Украине он записался в отряд теробороны, где его назначили командиром роты из 50 человек в составе батальона «Херсон-1».

Соединению была поставлена задача занять позиции на Антоновском мосту в Херсоне под прикрытием двух БРДМ. Боевик отправил подопечных на задание, а сам быстро сбежал домой на машине, где сделал фотографии с оружием в руках и разместил в социальных сетях.

За пару дней до поимки он связался с куратором из СБУ, от которого получил задание ликвидировать блогера.

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Варвара Кошечкина
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