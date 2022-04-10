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Бывшему вице-губернатору Тамбовской области изменили меру пресечения

«Ъ»: бывшего вице-губернатора Тамбовской области перевели под домашний арест

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Ленинский районный суд Тамбова изменил бывшему вице-губернатору Владимиру Громову меру пресечения и постановил перевести его из следственного изолятора (СИЗО) под домашний арест. Об этом в воскресенье, 10 апреля, со ссылкой на соответствующий документ сообщает издание «Коммерсантъ».

Ранее сообщалось, что временно исполняющего обязанности заместителя главы местной администрации заподозрили в мошенничестве и задержали 11 января в порядке статьи 91 УПК России по подозрению в совершении преступления.

14 января стало известно, что Громова взяли под стражу по ходатайству следователя МВД. Срок ареста был определен до 10 марта. В отношении Громова расследуется три уголовных дела, возбужденных по статьям о злоупотреблении, превышении должностных полномочий и пособничестве в мошенничестве.

После задержания Владимира Громова уволили из областной администрации. Выпуская его из-под стражи, суд отметил, что его бывшие подчиненные допрошены, а значит, больше нет необходимости держать его в СИЗО.

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Евгения Куликова
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