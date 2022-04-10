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Власти черноморских курортов рассказали об ожиданиях от потока туристов летом

Власти Сочи и Краснодарского края не ждут новых рекордов по турпотоку в летнем сезоне

Фото: Алексей Смышляев / Коммерсантъ

Один из главных российских курортов — Сочи — готов принять около 4,5 миллиона гостей с мая по сентябрь 2022-го, рассказала замглавы городской администрации Инна Петухова. Об этом пишет РБК.

По ее прогнозам, турпоток может вырасти на 10 процентов по сравнению с пятью месяцами высокого сезона 2021 года (тогда курорт принял 4,1 миллиона туристов). При этом РБК со ссылкой на пресс-службу регионального министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края подчеркивает: летом не ждут новых рекордов турпотока, и вряд ли число отдыхающих на черноморских курортах выйдет на докризисный уровень, который был до начала пандемии COVID-19.

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Предполагается, что по итогам 2022-го число отдыхающих в России превысит 31 миллион человек. Наибольший прирост — до 30 процентов — ожидают на юге. По словам руководителя Ростуризма Карины Догузовой, на южных курортах отдохнут около 8 миллионов человек.

При этом на Черноморском побережье Кубани россияне уже раскупили половину всех мест в отелях и апартаментах на летний период, рассказал ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Виктория Кондратьева
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