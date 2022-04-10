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Ведомство канцлера Австрии подтвердило его визит в Москву

Ведомство канцлера Австрии Нехаммера сообщило, что он посетит Москву 11 апреля

Фото: Darko Vojinovic / AP

Канцлер Австрии Карл Нехаммер посетит с визитом Москву в понедельник, 11 апреля, это подтвердили ТАСС в его ведомстве.

«Можем подтвердить запланированную на понедельник поездку», — заявили в ведомстве в ответ на просьбу подтвердить распространенную австрийскими СМИ информацию.

Ранее газета Kronen Zeitung со ссылкой на окружение Нехаммера сообщила, что он намерен посетить Москву и встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Отмечалось, что канцлер хочет заняться «наведением мостов» и планирует «стараться изо всех сил, чтобы немного приблизиться к миру».

9 апреля канцлер Австрии посетил Украину, где провел переговоры с президентом страны Владимиром Зеленским.

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Алина Гончарова
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