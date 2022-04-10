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В Госдуме предложили восстановить Таврическую губернию

Депутат Госдумы Шеремет предложил восстановить Таврическую губернию в прежних границах

Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил восстановить существовавшую в составе Российской империи Таврическую губернию в ее исторических границах. Об этом в воскресенье, 10 апреля, пишет РИА Новости.

По словам парламентария, на сегодняшний день «пришло время исторической справедливости». Он напомнил, что ранее в административно-территориальную единицу Российской империи Таврическую губернию с центром в Симферополе входили территории нынешней Херсонской и приазовской части Запорожской областей Украины.

«Будущее Крыма культурно и экономически тесно связано с освобожденными территориями Херсонской и Запорожской областей. Крым станет ориентиром для южных регионов, куда нужно двигаться и стремиться», — заявил Шеремет и отметил, что полуостров готов помочь приграничным регионам с политической, экономической и правовой интеграцией.

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Ранее он также высказывался о том, что освобожденные регионы Украины ждет новое будущее. Впервые за последние десятилетия они получат шанс на развитие, считает депутат Госдумы.

15 марта официальный представитель министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российские военные в ходе специальной операции заняли Херсонскую область Украины.

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Евгения Куликова
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