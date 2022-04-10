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Стало известно о переговорах Словакии и Украины о поставках оружия

Словакия и Украина ведут переговоры о продаже самоходных гаубиц и ремонте танков

Фото: Zohra Bensemra / Reuters

Словакия и Украина ведут переговоры о возможной продаже самоходных гаубиц Zuzana и ремонте украинских танков. Об этом пишет Reuters со ссылкой на министра обороны Словакии Ярослава Надя.

Он отказался сообщать подробности переговоров.

Кроме того, власти США передадут Словакии четыре зенитно-ракетных комплекса (ЗРК) Patriot в качестве замены переданным Украине С-300 российского производства. По его словам, речь идет о «наилучших» ЗРК последней модификации (PAC 3), которые предоставят стране «несравнимо более высокую степень защиты». Комплексы будут размещены на территории страны «столько времени, сколько будет необходимо», заявил глава Минобороны.

По данным словакцих СМИ, поставки оружия Украине проходили тайно.

Виктория Кондратьева
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