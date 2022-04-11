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Названа британская техника для поставок на Украину

Британия поставит Украине защищенные машины Mastiff, Wolfhound и Husky

Фото: Wikimedia Commons

Журналистка Sky News Дебора Хайнс назвала модели бронетехники, которую Британия решила поставить Украине. Об этом сообщает Army Recognition.

Украине передадут бронемашины с противоминной защитой Mastiff и Wolfhound, которые построены на базе американской трехосной бронемашины Cougar. Mastiff и Wolfhound получили дополнительную защиту и башню, которая позволяет нести пулемет. Эти машины дополнят бронеавтомобили Husky TSV, которые разработаны на базе грузовика International XT.

Также Британия поставит бронетранспортеры FV103 Spartan, которые приняли на вооружение в 1978 году. Базовая версия машины получила алюминиевую броню толщиной до 60 миллиметров. В арсенал машины входит пулемет и дымовые гранатометы.

Ранее стало известно, что Британия передаст Украине 120 единиц бронетехники и ракетных комплексов. Это вооружение дополнит обещанную ранее военную технику.

В марте министр вооруженных сил Великобритании Джеймс Хеппи сообщил, что британский контингент в Эстонии усилили танками Challenger 2 и боевыми машинами пехоты Warrior.

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Даниил Иринин
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