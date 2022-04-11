Найденным у берегов Турции минам нашли объяснение в виде давления НАТО

Глава Минобороны Турции Акар не исключил умысел в появлении мин в Черном море в целях НАТО

Министр обороны Турции Хулуси Акар допустил, что некие стороны намеренно оказывают на Анкару давление и «подбрасывают» мины к ее берегам, чтобы она согласилась разместить корабли НАТО в Черном море. Цитату политика приводит Telegram-канал «Повестка дня Турции».

Глава турецкого Минобороны дал такое объяснение найденным у берегов страны минам в ходе беседы с руководителями правящей Партии справедливости и развития.

За последний месяц в Черном море неоднократно находили мины, происхождение которых остается неизвестным. По некоторым версиям, в основном мины дрейфуют к берегам Турции.

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев предупредил, что угроза дрейфа сорванных с якорей украинских мин сохраняется.