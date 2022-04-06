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У берегов Турции обнаружили еще одну мину

Минобороны Турции обнаружили мину в районе черноморского острова Кефкен

Фото: Danny Gohlke / globallookpress.com

У берегов черноморского острова Кефкен был обнаружен предмет, похожий на мину, сообщил турецкий интернет-портал Mynet.com с ссылкой на заявление Минобороны Турции.

«Предмет, который был обнаружен в районе острова Кефкена, был опознан нашим самолетом как мина», — говорится в официальном заявлении. Также говорится о том, что было принято решение об оцеплении акватории для беспрепятственной работы саперов по ликвидации потенциально опасного объекта.

Ранее начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев предупредил, что вдоль побережья причерноморских государств сохраняется угроза дрейфа сорванных с якорей украинских мин.

Мизинцев отметил, что Турция уже обнаружила две из таких мин в проливе Босфор, а также в Черном море у границы с Болгарией. По его словам, лишь по случайности, а также благодаря бдительности и высокому профессионализму турецких специалистов мины обезврежены, и проходящие через черноморские проливы суда не пострадали.

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Дмитрий Сотак
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