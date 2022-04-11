Начались переговоры Путина и канцлера Австрии Нехаммера

Песков сообщил, что президент России Путин и канцлер Австрии Нехаммер начали переговоры

Президент России Владимир Путин и канцлер Австрии Карл Нехаммер начали переговоры. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Ожидается, что в ходе переговоров лидеры обсудят ситуацию вокруг Украины, уточнил пресс-секретарь главы государства.

Встреча президента России и канцлера Австрии проходит в подмосковной резиденции Путина. По просьбе австрийской стороны она идет в закрытом режиме.

Карл Нехаммер прибыл в Москву накануне. В субботу, 9 апреля, на Украине он встретился с президентом страны Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем, а также мэром Киева Виталием Кличко. Кроме того, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с канцлером Австрии перед визитом последнего в Москву для встречи с главой российского государства Владимиром Путиным.