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Эрдоган переговорил с канцлером Австрии перед его визитом в Москву

Эрдоган поговорил по телефону с канцлером Австрии перед его встречей с Путиным в Москве

Фото: Shutterstock

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с канцлером Австрии Карлом Нехаммером перед визитом последнего в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, Эрдоган заявил Нехаммеру, что страны могут усилить сотрудничество в области поставок природного газа.

Ранее канцлер Германии подтвердил появившиеся в СМИ сообщения и заявил, что планирует 11 апреля встретиться в Москве с президентом России для обсуждения военной операции на Украине. Он подчеркнул, что Австрия сохраняет нейтралитет в военном отношении, но у нее есть четкая позиция в отношении действий России на Украине. Канцлер также заявил о необходимости создания гуманитарных коридоров, прекращения огня и расследования военных преступлений.

По информации газеты Kronen Zeitung, канцлер Австрии хочет заняться «наведением мостов» и планирует «стараться изо всех сил, чтобы немного приблизиться к миру».

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Варвара Кошечкина
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