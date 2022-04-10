Канцлер Австрии заявил о планах встретиться с Путиным и обсудить Украину

Канцлер Австрии заявил о встрече с Путиным в Москве 11 апреля для обсуждения Украины

Канцлер Австрии Карл Нехаммер планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Москве 11 апреля для обсуждения военной операции России на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

«Я встречусь с Владимиром Путиным завтра в Москве», — сказал он. Нехаммер подчеркнул, что Австрия сохраняет нейтралитет в военном отношении, но у нее есть четкая позиция в отношении действий России на Украине. Канцлер также заявил о необходимости создания гуманитарных коридоров, прекращения огня и расследования военных преступлений.

Ранее встречу Путина с Нехаммером в Москве подтвердил представитель Кремля Дмитрий Песков.

По информации газеты Kronen Zeitung, канцлер Австрии хочет заняться «наведением мостов» и планирует «стараться изо всех сил, чтобы немного приблизиться к миру».