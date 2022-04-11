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Германия заявила о готовности ЕС поставить Украине больше оружия

Глава МИД ФРГ Бербок заявила об активизации поставок оружия Украине со стороны ЕС
Анналена Бербок

Анналена Бербок. Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Страны Евросоюза (ЕС) активизируют поставки оружия Украине. О готовности объединения передать Киеву больше вооружения заявила глава МИД Германии Анналена Бербок, пишет ТАСС в понедельник, 11 апреля.

«Мы дали понять, что мы более чем знаем, что в эти моменты свободу, независимость, а также безопасность украинцев и Украины можно защитить только с помощью оружия. Поэтому мы как Европейский союз, вместе как друзья Украины активизируем поставки оружия [Киеву] в будущем», — подчеркнула министр по итогам встречи глав МИД стран ЕС в Люксембурге.

Ранее Бербок призвала международное сообщество оставить отговорки и передать Киеву тяжелое оружие. По ее словам, Украина нуждается в дальнейшей военной поддержке и ФРГ вместе со своими европейскими партнерами готова выделить миллионы евро на эти цели.

До этого глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщил, что главы стран-членов Евросоюза предполагают военное разрешение конфликта на Украине, и потому собираются продолжать поставки оружия и боеприпасов Киеву. Он объявил, что намерен собрать встречу министров иностранных дел стран союза для обсуждения вопроса дополнительной военной помощи Украине.

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Варвара Кошечкина
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