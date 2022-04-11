Премьер Литвы посетила Украину

Премьер Литвы Шимоните встретилась с главой кабмина Украины Шмыгалем в Киевской области

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните посетила Украину. Об этом заявил ее украинский коллега Денис Шмыгаль, пишет ТАСС.

Глава украинского кабмина сообщил, что в понедельник, 11 апреля, провел встречу со своей литовской коллегой и вместе с ней посетил поселок Бородянка в Киевской области. Он также поблагодарил Шимоните за содействие Украине.

8 апреля Украину посетил верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. По итогам своей поездки дипломат призвал Европу ускорить доставку вооружений в республику, а также пожелал, чтобы конфликт на Украине был разрешен военным путем.